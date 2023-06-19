Ядерное оружие РФ еще не разместили в Беларуси, доказательств нет, — представитель Зеленского

По словам представителя президента в Верховной Раде, украинская разведка продолжает следить за действиями соседних государств. Хранилища для смертоносного российского оружия уже готовы.

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У Украины нет никаких доказательств того, что Российская Федерация уже разместила ядерное оружие на территории Беларуси, однако предпосылки для угрозы есть. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский, передает "Укринформ" 19 июня.

По его словам, подготовка к этому событию ведется противником, однако размещение оружия еще не произошло. В разведке продолжают следить за действиями Российской Федерации и Беларуси.

"Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию Республики Беларусь, у нас нет", — говорится в сообщении.

В то же время, Федор Вениславский отметил важную информацию. Хранилища для ядерного оружия Российской Федерации в Беларуси тщательно подготовлены и размещение может произойти в любой момент.

Власть Украины в это время консолидирует усилия международного сообщества для того, чтобы избежать угрозы, которую может принести РФ для всего мира.

Напомним, 19 июня сообщалось, что ядерное оружие могут вернуть обратно из Беларуси в Россию. В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что решение о переброске оружия массового поражения якобы связано с военной поддержкой Украины со стороны Запада.

18 июня в ГУР заявили, что Владимир Путин размещая оружие в Беларуси делает последние шаги. В Москве намеренно создают провокации с ядерным шантажом, чтобы надавить на Киев. Оккупанты понимают, что вскоре они будут вынуждены покидать захваченные территории.