Ядерное оружие могут вернуть обратно из Беларуси в Россию: у Лаврова назвали условие

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что решение о переброске оружия массового поражения якобы связано с военной поддержкой Украины со стороны Запада.

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В российском МИДе заявили, что ядерное оружие будет бессрочно находиться на территории Беларуси после его перемещения. РФ все же оставляет за собой право вернуть ядерные установки при условии, что Соединенные Штаты уберут свои ядерные силы из европейских стран, а также ликвидируют соответствующую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК.

Представители российского внешнеполитического ведомства также упомянули о триггерах действий Кремля. Договоренность о размещении РФ тактических ядерных вооружений на территории Беларуси не подлежит каким бы то ни было временным рамкам, уточнили в МИД РФ.

Директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук в качестве одного из условий возвращения ядерного оружия обратно в РФ назвал отказ США и НАТО от курса, который якобы направлен на подрыв безопасности и суверенитета союзного государства России и Беларуси.

По его словам, решение переместить ядерное оружие в Беларусь связано с военной поддержкой Украины со стороны Запада. Российский дипломат также упомянул о том, что условия Москвы "по гарантиям безопасности" не были приняты.

Ранее Фокус разбирался в том, как война в Украине обострила ядерное противостояние Москвы и Вашингтона. По мере ухудшения двусторонних отношений крупных ядерных держав выросло и число развернутых ядерных боеголовок.

Также сообщалось, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявил, что без колебаний применит ядерное оружие, если возникнет угроза Беларуси.