"Танцы с ядерным бубном": Путин размещая оружие в Беларуси делает последние шаги, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в Москве намеренно создают провокации с ядерным шантажом, чтобы надавить на Киев. Оккупанты понимают, что вскоре они будут вынуждены покидать захваченные территории.

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Российские оккупанты продолжают ядерный шантаж всего мира сразу несколькими способами. Сюда можно отнести их действия на Запорожской АЭС, а также решение Кремля разместить опасное оружие на территории Беларуси. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в новом интервью, сообщает пресс-служба ведомства 18 июня.

По его словам, оккупанты нарушают множество норм и стандартов ядерной безопасности в Запорожской области на ЗАЭС, которая временно находится под контролем РФ. При этом, местные "власти" никак это не контролируют.

"То, что они все время делают с нашей Запорожской атомной станцией, – это ядерный шантаж: это и размещение там сил и средств, вооружения; это и осуществление ра**стами обстрелов с территории и по территории ЗАЭС; это террор персонала электростанции и многие другие факторы", — говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки также считают, что связаны эти действия с тем, что оккупанты осознают свое будущее поражение. Контрнаступление ВСУ продолжаются и россиянам вскоре придется покинуть эту территорию.

Украинцы и весь мир должны осознать, что экологическая и ядерная безопасность на таких объектах будет гарантирована лишь после того, как они окажутся под украинским контролем.

Отдельно Андрей Юсов высказался о решении РФ разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Это также одно из явлений шантажа, а Александр Лукашенко или любой другой представитель власти в этой стране никак не может повлиять на действия Кремля. Все решения о судьбе ядерного оружия будет принимать Владимир Путин.

"Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, НАТО, Украине это не угрожает. Но Путин показывает, мол, еще может сделать несколько шагов на шахматной доске. Несмотря на все танцы с бубном, теперь уже ядерным бубном, для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается", — подытожили в разведке.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что РФ намерена взорвать Запорожскую АЭС, чтобы надавить на Киев и потребовать "остановить конфликт".