"Танці з ядерним бубном": Путін, розміщуючи зброю в Білорусі, робить останні кроки, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у Москві навмисне створюють провокації з ядерним шантажем, щоб натиснути на Київ. Окупанти розуміють, що невдовзі вони будуть змушені залишити захоплені території.

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Російські окупанти продовжують ядерний шантаж усього світу одразу кількома способами. Сюди можна зарахувати їхні дії на Запорізькій АЕС, а також рішення Кремля розмістити небезпечну зброю на території Бiлорусi. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у новому інтерв'ю, повідомляє пресслужба відомства 18 червня.

За його словами, окупанти порушують безліч норм та стандартів ядерної безпеки в Запорізькій області на ЗАЕС, яка тимчасово перебуває під контролем РФ. При цьому місцева "влада" ніяк це не контролює.

"Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією ― це ядерний шантаж: це і розміщення там сил та засобів, озброєння; це і здійснення рашистами обстрілів з території і по території ЗАЕС; це терор персоналу електростанції та багато інших факторів", — йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки також вважають, що ці дії пов'язані з тим, що окупанти усвідомлюють свою майбутню поразку. Контрнаступ ЗСУ триває і росіянам незабаром доведеться покинути цю територію.

Українці та весь світ мають усвідомити, що екологічна та ядерна безпека на таких об'єктах буде гарантована лише після того, як вони опиняться під українським контролем.

Окремо Андрій Юсов висловився про рішення РФ розмістити на території Білорусі ядерну зброю. Це також одне із явищ шантажу, а Олександр Лукашенко чи будь-який інший представник влади у цій країні ніяк не може вплинути на дії Кремля. Усі рішення про долю ядерної зброї прийматиме Володимир Путін.

"Звичайно, народ Білорусі в черговий раз опиняється в заручниках, тепер уже додатково з елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Попри всі танці з бубном, тепер уже ядерним бубном, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну росії проти України, і ознак цього не спостерігається", — підсумували у розвідці.

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що РФ має намір підірвати Запорізьку АЕС, щоб натиснути на Київ і вимагати "зупинити конфлікт".