"Эта война последняя": у штурмовиков "Гвардии наступления" появился свой гимн (видео)

В песне сказано, что украинский народ одолеть не удастся, а эта война будет последней. Автором композиции стал 24-летний боец, воевавший на Киевщине, в Донецкой и Луганской областях.

Боец под псевдонимом "Канцлер" записал песню-посвящение всем штурмовикам "Гвардии Наступления", участвующим в освобождении украинской земли от российских захватчиков. Об этом 21 июня сообщили в Telegram подразделении.

В сообщении говорится, что у воинов теперь есть своя главная композиция. Бойцы будут выполнять ее на торжественных мероприятиях и в повседневной жизни. В песне "Сила моя" говорится, что украинский народ одолеть не удастся, а эта война будет последней.

"Пробирает до самой души каждого, у кого дух воина", — отметили военные.

Известно, что 24-летний боец принимал участие в защите Киевской области и выполнял задачи на Донецком и Луганском направлениях. Он точно знает, о чем эти слова.

"Гвардия наступления" в войне с Россией

Глава МВД Игорь Клименко в начале июня рассказал, что "Гвардия" насчитывает 8 бригад, вооруженных военной техникой. Все батальоны возглавляют командиры с боевым опытом. Все подразделения сформированы и готовы совершить штурмовые действия по освобождению территории Украины, чтобы выйти на границу 1991 года. По его словам, средний возраст добровольцев в подразделениях "Гвардии наступления" составляет около 35 лет. Бригады были сформированы из людей, которые захотели присоединиться к силам безопасности на добровольной основе и в тот период, когда Украина готовит штурмовые наступательные действия на врага.

Бойцы бригады "Червона Калина" 20 июня сообщили подробности своего пребывания на фронте. Они показали, как едут на боевой машине через населённый пункт. Их радушно встречает местное население.

Также 9 мая в МВД сообщили, как 20-летний боец бригады "Буревій" Гвардии наступления сбил ракету Х-55 российских войск. Молодому защитнику удалось успешно ликвидировать вражескую воздушную цель.

Напомним, в апреле бойцы "Сталевий кордон" из "Гвардии наступления" показали, как готовятся к штурму. Украинские защитники проходят обучение и ведут активную подготовку к увольнению Украины.