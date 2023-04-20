"Ждем приказа": бойцы "Стальной границы" из "Гвардии наступления" готовятся к штурму, — комбриг

Украинские защитники проходят обучение и ведут активную подготовку к увольнению Украины, сообщил Падитель.

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В Украине продолжаются учения бойцов "Гвардии наступления". Военнослужащие подразделения "Стальная граница" продолжают совершенствовать навыки ведения штурмовых действий и готовятся к наступлению. Об этом в сети 20 апреля сообщил командир бригады "Стальная граница" Валерий Падитель.

"Стальная граница" продолжает подготовку к штурму. Ждем приказа!", — написал он.

Пограничный отряд "Стальная граница" станет одной из штурмовых бригад, создание которых начало МВД. В подразделения МВД, которые должны усилить Силы обороны, уже подали заявки более 28 000 добровольцев и проходят обучение.

11 апреля командир "Стальной границы" Валерий Падитель назвал бои с врагом в Бахмуте "последними рывками" россиян и анонсировал освобождение украинских территорий. Он предложил российским захватчикам готовить плавки, чтобы плыть в сторону Тамани.

Формирование подразделений "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг", "Лють", "Стальная граница" и "Азов" уже фактически закончено. Добровольцы активно подают заявки, несмотря на завершение рекрутинговой кампании, 21 марта сообщали в пресс-службе "Гвардии наступления".

Польша выразила желание помочь медицинскими средствами подразделениям "Гвардии наступления". Представители польского правительства передали индивидуальные аптечки, турникеты и наборы медицинской помощи.