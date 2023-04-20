Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

"Чекаємо на наказ": бійці "Сталевого кордону" з "Гвардії наступу" готуються до штурму, — комбриг

Сталевий кордон
"Сталевий кордон" продовжує підготовку до штурму

Українські захисники проходять навчання і ведуть активну підготовку до звільнення України, повідомив Падитель.

Related video

В Україні тривають навчання бійців "Гвардії наступу". Військовослужбовці підрозділу "Сталевий кордон" продовжують удосконалювати навички ведення штурмових дій і готуються до наступу. Про це в мережі 20 квітня повідомив командир бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель.

"Сталевий кордон" продовжує підготовку до штурму. Чекаємо на наказ!" — написав він.

Fullscreen

Прикордонний загін "Сталевий кордон" стане однією зі штурмових бригад, створення яких розпочало МВС. До підрозділів МВС, які мають посилити Сили оборони, вже подали заявки понад 28 000 добровольців, і вони проходять навчання.

11 квітня командир "Сталевого кордону" Валерій Падитель назвав бої з ворогом у Бахмуті "останніми ривками" росіян та анонсував звільнення українських територій. Він запропонував російським загарбникам готувати плавки, щоб плисти в бік Тамані.

Формування підрозділів "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" і "Азов" уже фактично закінчене. Добровольці активно подають заявки попри завершення рекрутингової кампанії, 21 березня повідомляли в пресслужбі "Гвардії наступу".

Польща висловила бажання допомогти медичними засобами підрозділам "Гвардії наступу". Представники польського уряду вже передали індивідуальні аптечки, турнікети й набори медичної допомоги.