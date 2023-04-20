"Чекаємо на наказ": бійці "Сталевого кордону" з "Гвардії наступу" готуються до штурму, — комбриг

Українські захисники проходять навчання і ведуть активну підготовку до звільнення України, повідомив Падитель.

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В Україні тривають навчання бійців "Гвардії наступу". Військовослужбовці підрозділу "Сталевий кордон" продовжують удосконалювати навички ведення штурмових дій і готуються до наступу. Про це в мережі 20 квітня повідомив командир бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель.

"Сталевий кордон" продовжує підготовку до штурму. Чекаємо на наказ!" — написав він.

Прикордонний загін "Сталевий кордон" стане однією зі штурмових бригад, створення яких розпочало МВС. До підрозділів МВС, які мають посилити Сили оборони, вже подали заявки понад 28 000 добровольців, і вони проходять навчання.

11 квітня командир "Сталевого кордону" Валерій Падитель назвав бої з ворогом у Бахмуті "останніми ривками" росіян та анонсував звільнення українських територій. Він запропонував російським загарбникам готувати плавки, щоб плисти в бік Тамані.

Формування підрозділів "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" і "Азов" уже фактично закінчене. Добровольці активно подають заявки попри завершення рекрутингової кампанії, 21 березня повідомляли в пресслужбі "Гвардії наступу".

Польща висловила бажання допомогти медичними засобами підрозділам "Гвардії наступу". Представники польського уряду вже передали індивідуальні аптечки, турнікети й набори медичної допомоги.