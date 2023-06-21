Зеленский назвал дату обучения украинских пилотов на самолетах F-16

Первые современные истребители от союзников могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев, говорит президент.

В августе этого года украинские пилоты начнут обучение на самолетах F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он считает, что первые авиасудна могут поступить в наше государство через шесть-семь месяцев. Это означает получение истребителей в конце осени или начале зимы.

Зеленский отметил необходимость предоставления Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, но сказал, что конечной целью является само участие в оборонном альянсе. Генеральный секретарь НАТО на этой неделе четко дал понять, что нет никакого плана по приглашению Украины на саммит в Литве, который состоится в июле.

"Столтенберг знает мою позицию". Мы неоднократно им говорили: "Не выбивайте землю из-под наших ног", – сказал украинский лидер.

Зеленский вспомнил тему уничтоженной российскими захватчиками гражданской инфраструктуры. Он сказал, что "быстрые шаги", которые необходимо сделать немедленно, включают в себя поиск мест для проживания людей, восстановление разрушенной плотины Каховской ГЭС и децентрализацию энергосети.

"Но в широком масштабе мы говорим о трансформации Украины", — объяснил он.

Глава государства добавил, что Украине нужно реформировать энергетическую отрасль, пострадавшую в результате ударов РФ. Аграрно-промышленный комплекс также нуждается в поддержке.

Напомним, 21 июня Зеленский назвал причину медленного продвижения ВСУ. Он отметил, что около 200 тысяч квадратных километров (77 220 квадратных миль) территории Украины были заминированы российскими захватчиками, что не позволяет быстро освободить украинские земли. По его словам, прогресс медленнее, чем хотелось бы. Через несколько недель после начала военного наступления Украины с целью освобождения территорий, оккупированных Россией, не удалось выйти вглубь обороны врага, но все же продвижение есть.