Россияне, по словам офицера 92-й ОМБр, не жалеют человеческий ресурс и для них норма потерять за несколько дней сотню солдат.

Российские отряды "Шторм Z" своими телами сокращают заминированную серую зону на Купянском направлении. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр Юрий Федоренко.

По его словам, последние 2 недели подразделения "Шторм Z" ВС РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ на этом участке фронта.

"Это подразделения из людей, которые лишены свободы или были под следствием на территории РФ. Основная задача, которую ставят перед ними российские оккупационные войска, — это вплотную приблизиться к позициям Сил Обороны Украины. То есть это те отряды, которые сокращают заминированную серую зону". ", — сказал Федоренко.

Он отметил, что украинская сторона перед тем, как идти в наступление, отправляет на разминирование территории инженеров, саперов с техническими средствами, и только затем под прикрытием бронированной техники Силы обороны приближаются к врагу и выбивают его с позиций.

"У россиян все по-другому. Им достаточно того ресурса, который состоит именно из живой силы. На коротком отрезке фронта за несколько дней противник может потерять более 100 человек из штурмовой группы "Шторм Z". Это для них нормальная практика. Они не отнимают". с поля боя своих раненых, и они из 300-х превращаются в 200-х", — пояснил Федоренко.

Он добавил, что подобную тактику российские оккупанты ранее использовали на Бахмутском направлении.

Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ во время так называемой "СВО" защищают людей и территориальную целостность России.

Ранее сообщалось, что 21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров территории Украины, были заминированы российскими захватчиками, что замедляет возможность Украины быстро освободить свои территории.