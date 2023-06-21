Ядерная триада: Путин заявляет, что поставит на боевое дежурство установки "Сармат"

Президент РФ снова заговорил о ракетах для "Сармат" по прозвищу "Сатана-2", которые должны были быть развернуты еще в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения "Сармат", способные нести 10 и более ядерных боеголовок, вскоре будут поставлены на боевое дежурство, сообщает Sky News.

В обращении к новым выпускникам военных академий российский президент подчеркнул важность российской "триады" ядерных сил, которые могут быть запущены с суши, моря или воздуха.

Он сказал: "Важнейшей задачей здесь является развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности".

По его словам, первые пусковые установки "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство "в ближайшее время".

Вероятно, эти установки страна-агрессор будет применять по территории Украины. Но, учитывая дальность полета данных ракет, это может быть угрозой западным странам.

Справка: Жидкостная ракета РС-28 "Сармат" по прозвищу "Сатана-2" впервые была анонсирована президентом России в 2018 году.

35-метровая ракета имеет дальность 18 000 км и может нести не менее 10 головных частей разделяющегося наведения, каждая с ядерной боеголовкой, каждая из которых может наводиться на разные цели.

Она также может доставлять гиперзвуковые планирующие аппараты "Авангард". Ракеты должны были быть развернуты в прошлом году.

9 апреля сообщалось о том, что в Крыму автобус "перехватил" ракету "Сармат" с надписью "На Вашингтон". В оккупированном Крыму произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. Оно осталось бы незамеченным, если бы не старенькая "Волга" — участница дорожно-транспортного происшествия с ракетой на крыше.

23 февраля Фокус писал о том, что Путин анонсировал усиление ядерной триады РФ после неудачного запуска "Сармата". В состав Военно-морского флота РФ, по словам главы Кремля, войдет атомный подводный крейсер "Император Александр III", после спуска на воду которого доля стратегических ядерных сил России достигнет 100%.