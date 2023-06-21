"Мужики наколотили": Путин бестолково и неуверенно придумал потери Украины в наступлении (видео)

МО РФ и российские блогеры не публикуют документальные подтверждения потрясающих "потерь" Украины. Цифры, оглашенные президентом РФ, составляют 45% от общих подтвержденных по фото и видео украинских потерь в танках и 56% от общих потерь в бронемашинах.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Украина потеряла 245 танков и "примерно 678" бронемашин. Об этом он заявил на встрече с российскими военными, передает Фокус.

Диктатор считает, что контрнаступление ВСУ приостановилось. Цифра, озвученная Путиным, составляет около половины от общих потерь Украины за всю войну, верифицированных по опубликованным видео и фото.

Заявление международно признанного преступника нигде не подтверждается. По неизвестной причине Минобороны России и российские блоггеры не публикуют документальные подтверждения "потерь" Украины.

"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", – заявил лидер россиян.

Потери Украины в войне с Россией

Слова Путина не подтверждают аналитики. Проект Oryx, оценивающий потери сторон в технике по доступным публично фото и видео, с 24 февраля 2022 года назвал общую цифру потерь Украины. По мнению специалистов, украинские войска остались без 539 танков и 1202 бронемашин (боевых бронемашин, БМП, БТР, колесных бронемашин). Таким образом, цифры, названные Путиным, составляют 45% общих подтвержденных украинских потерь в танках и 56% общих потерь ВСУ в бронемашинах.

С 4 июня, когда, по данным Минобороны России и Путина, началось украинское контрнаступление, в список Oryx было добавлено всего 174 единицы утраченной ВСУ техники. В нем зафиксировано 25 танков и 46 бронемашин.

В то же время, список потерь российской армии за этот же период пополнился на 146 единиц. Из них 37 танков и 60 бронемашин. Всего с начала войны Oryx подтвердил потерю Россией 2048 танков и 3661 бронемашины.

Напомним, 21 июня бригадный генерал Александр Тарнавский назвал количество уничтоженной техники РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач на Таврическом направлении. По его словам, уже есть серьезные успехи.