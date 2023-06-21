БПЛА разных типов и артсистемы: генерал Тарнавский назвал количество уничтоженной техники РФ (видео)

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач на Таврическом направлении.

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Успехи сил обороны уже заметны на Таврическом направлении, а количество уничтоженной техники РФ стремительно растет. Об этом в Telegram сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский, занимающий должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Он отметил, что продвижение подразделений украинских войск и дальше продолжается. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

За последние сутки потери российских захватчиков убитыми и ранеными составляют почти три роты. По его словам, уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника. В частности, 6 танков, 13 единиц БМП, 2 ББМ, МТЛБ, РЛС "Зоопарк", 3 БпЛА "Supercam", 5 гаубиц 2С19 "Мста-С", БпЛА "Орлан-10", 5 самоходных артиллерийских установок 2 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 ЗРК "Стрела", две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", БМ-21 "Град", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион".

Также были уничтожены три локации хранения боеприпасов врага. Это позволило оставить русских захватчиков без снарядов во многие виды оружия.

"Мы выбиваем их технику и живую силу. Все будет Украина!" – отметил генерал.

Напомним, 20 июня ВСУ уничтожили "Кушетку-Б" россиян и ЗРК "ТОР-М2К". Вражескую технику украинские защитники выследили в Луганской области и попали в нее ударными дронами. Российскую технику "демилитаризовали" бойцы роты ударных БПЛА "Ахиллес", которые выполняют задачи в составе 92 отдельной механизированной бригады. Подразделение находится в Луганской области.

Также в конце июня украинские войска уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Согласно сообщению командования, вражескую технику ликвидировали бойцы подразделения зенитных ракетных войск. Фокус подсчитал, что согласно сообщениям Генерального штаба ВСУ, это уже седьмой российский вертолет Ка-52, уничтоженный украинскими защитниками неба в июне 2023 года.