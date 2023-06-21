"Штурмовики убегали": в ВСУ рассказали о попытке россиян захватить отбитые позиции под Бахмутом

Майор Максим Жорин отметил, что оккупанты решились отбить позиции, которые ранее потеряли в Донецкой области. По его словам, безрезультатная атака обернулась для врага потерями и бегством с поля боя.

ВС РФ пытались штурмовать утраченные позиции на Бахмутском направлении, однако получили достойный ответ от защитников и были вынуждены бежать. Об этом 21 июня заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Военный рассказал, что 21 июня российские войска "набрались смелости" и попытались вернуть утраченные позиции. Однако, по словам майора, атака врага в зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады завершилась поражением.

"Результат — 200-е (погибшие — ред.) и 300-е (раненые — ред.), а также бегущие российские штурмовики", — проинформировал Жорин.

Защитник заверил, что его подразделение успешно отразило наступление российских захватчиков.

Напомним, 21 июня глава вражеской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал продвижение ВСУ. Он предположил, что однажды россияне могут проснуться без Крыма, а впоследствии и лишиться России.

Также 21 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что ВС РФ заявили о намерении взорвать 20 тонн боеприпасов в поселке Рыково в Херсонской области. Она отметила, что такое устрашение местных враг использует для освобождения территории.

21 июня в батальоне "Свобода" НГУ рассказали о том, как десять бойцов выдержали неравный бой против десяти вражеских танков и уничтожили пять единиц техники оккупантов.