Страж воздушного пространства НАТО: пилотов ВСУ могут обучать пилотировать F-16 в Румынии, — Politico

По информации журналистов, в Минобороны страны пока не подтвердили, но и не опровергли информацию об обучении, однако поддержали инициативу союзников из стран НАТО.

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом в среду, 21 июня сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники, знакомые с планированием запуском программы стран НАТО по обучению пилотов ВСУ.

По информации источников издания, страны НАТО все ближе к запуску программы, которая позволит в скором времени увидеть истребители F-16 над украинским небом.

"Румыния является одним из мест, которые коалиция рассматривает для проведения учений", — отметил анонимный западный чиновник.

Полигон в Румынии — мнения западных официальных лиц

По словам действующих и бывших представителей Пентагона, группа работает над заключением контракта на проведение тренировочных полетов на полигоне в Румынии. Они добавили, что вполне вероятно, что Lockheed Martin, которая строит F-16, проведет обучение.

Подробности о программе обучения украинских пилотом появлялись медленно, поскольку президент Джо Байден поддержал ее совсем недавно. Нидерланды и Дания возглавляют многонациональные усилия по обучению, но страны-партнеры еще не определились с вопросом о том, какие страны предоставят самолеты, необходимые для обучения.

Журналисты сообщают, что европейские официальные лица на данный момент не подтвердили и не опровергли, что обсуждается предложение об обучении украинских пилотов в Румынии. Представитель министерства обороны Нидерландов отметил, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе.

В свою очередь представитель компании-разработчика Lockheed заявил, что фирма готова обучать украинских пилотов полетам и обслуживанию истребителей F-16 сразу же, как только западные страны согласятся отправить их.

"Поставка F16 сейчас не обсуждается. Мы очень усердно работаем, чтобы как можно скорее начать обучение на F-16 украинских пилотов. Доставка требует отдельного процесса принятия решений", — отметил представитель Lockheed Martin.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен выразил надежду, что сможет представить "концепцию" по обучению на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле, и что учения начнутся этим летом.

"За последние несколько недель у меня было несколько возможностей обсудить с моими коллегами возможные модели обучения украинских пилотов и вспомогательного персонала для самолетов F-16. Я очень рад видеть, что коалиция, занимающаяся подготовкой пилотов и вспомогательного персонала для F-16, постоянно расширяется. Это будет важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе", — отметил он.

Авиационный парк F-16 в Румынии

Издание сообщает, что румынские ВВС эксплуатируют парк из 17 бывших в употреблении F-16, приобретенных в Португалии, и планируют закупку еще 32 истребителей в Норвегии.

Также страна играет решающую роль в миссии НАТО по охране воздушного пространства и международной оперативной группе, занимающейся постоянным патрулированием европейского неба.

Реакция Минобороны Румынии

На вопрос, ведутся ли переговоры об обучении украинских летчиков в Румынии, в Минобороны страны не подтвердили, но и не опровергли, что страна находится на рассмотрении. Однако министерство отметило, что страна "приветствует инициативу по созданию коалиции союзников по НАТО для обучения пилотов F-16".

"Мы подтверждаем, что Румыния тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, партнерами по ЕС, своими стратегическими партнерами и руководством Украины, чтобы обеспечить способность украинского народа противостоять и эффективно противостоять незаконной российской агрессии и оккупации суверенной территории Украины, ", — указано в сообщении Минобороны.

Напомним, 19 мая американские СМИ сообщали, что Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16.

1 июня, во время выступления в академии ВВС, Джо Байден заявил, что в сотрудничестве с партнерами США будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.