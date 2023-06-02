США будут обучать украинских пилотов на F-16, — Джо Байден (видео)

По словам лидера Белого дома, коалиция из 50 стран работает над предоставлением Украине "исторической помощи".

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что в сотрудничестве с партнерами США будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16. Об этом американский президент сообщил 1 июня во время выступления в академии ВВС в штате Колорадо, передает пресс-служба Белого дома.

В свой речи Байден вспомнил о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

"Недавно я встречался с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сообщил ему, что мы собираемся сотрудничать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16", — сказал Байден.

Кроме того, президент отметил, что США и коалиция из 50 стран работают над предоставлением Украине "исторической помощи". Это, по его словам, поможет украинским вооруженным силам "защищать себя сегодня и в будущем".

"Поддержка Украины американским народом не ослабнет. Мы всегда выступаем в защиту демократий — всегда. Я попрошу вас подумать о том, что произойдет, если она дрогнет и Украина пойдет ко дну. Что будет с Беларусью? Как насчет остальной Восточной Европы?" — заявил Байден.

Напомним, 19 мая американские СМИ сообщали, что Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16.

20 мая СМИ писали, что президент США Джо Байден отказался от своих возражений против передачи Украине истребителей F-16, так как верит в возможность снабдить ВСУ для долгосрочного противостояния Российской Федерации.