У Байдена рассказали, почему США больше не выступают против передачи Украине F-16

По словам советника президента США Джейка Салливана, в настоящее время Украине не нужны американские истребители для войны против РФ, однако они сыграют свою роль позже.

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Президент США Джо Байден отказался от своих возражений против передачи Украине истребителей F-16, так как верит в возможность снабдить ВСУ для долгосрочного противостояния Российской Федерации. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 мая в Японии, пишет CNN.

По словам советника, решение американского президента поддержать обучение украинских летчиков на F-16 демонстрирует "долгосрочную приверженность украинской самообороне".

"Теперь, когда мы доставили все, обещали и собирались доставить, чтобы дать украинцам возможность добиться прогресса на поле боя, мы достигли момента, когда пришло время оглянуться и сказать, что понадобится Украине, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в будущем", — сказал чиновник.

Салливан отметил, что имеет в виду истребители четвертого поколения F16. По его словам, на данный момент Украина не нуждается в американских самолетах, чтобы давать отпор России, однако авиация понадобится ей в будущем.

В Белом доме также подчеркнули, что военная помощь, переданная Украине от США, не предназначена для нанесения ударов по территории РФ.

"Все возможности, которые США предоставили Украине, основываются на основном предположении, что США не допускают и не поддерживают нападения на российскую территорию", — заключил Джейк Салливан.

Напомним, что 19 мая Президент США Джо Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16. Скорее всего, военные учения проведут на базе одной из европейских стран.

По данным CNN, администрация президента США посылает сигналы странам Европы о том, что не станет препятствовать экспорту истребителей F-16 в Украину из-за давления со стороны представителей Конгресса США и союзников Киева.

Мы также писали о том, что 19 мая в сеть попали документы ВВС США, согласно которым украинские пилоты могут освоить управление истребителями F-16 за четыре месяца. Американские инструкторы отметили, что украинские пилоты, с квалификацией на МиГ-29 и Су-27, смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров на симуляторах.