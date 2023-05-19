США решили не блокировать и одобрить передачу F-16 Украине: СМИ назвали причину

По словам американских официальных лиц, вопрос передачи Украине современных истребителей станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Литве, который пройдет в июле.

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Администрация президента США Джо Байдена посылает сигналы странам Европы о том, что не станет препятствовать экспорту истребителей F-16 в Украину. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, причиной тому стало давление со стороны представителей Конгресса США и союзников Украины в вопросе передачи ВСУ современной авиации.

"Как двухпартийная группа законодателей, мы рассматриваем переброску истребителей F-16 в Украину как необходимую для обеспечения Киева возможностями авиационной поддержки", — говорится в обращении группы законодателей США к Байдену.

При этом в администрации американского президента не располагают информацией о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт F-16 в Украину. Представители Госдепа также не получали указаний утвердить соответствующие документы.

Авторы публикации отмечают, что американские истребители F-16 стоят на вооружении у ряда европейских стран, однако продать их Киеву они могут только после одобрения США. Подобные ограничения связанны с секретными американскими технологиями.

"Хотя США по-прежнему неохотно отправляют в Киев свои собственные F-16, официальные лица США заявили CNN, что администрация готова одобрить экспорт самолетов в Украину, если союзники решат сделать это с их поставками", — заявили в издании.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не дал конкретных комментариев по этому поводу, однако упомянул о том, что США предвидят "будущие возможности" и потребности.

Согласно заявлению официальных лиц, вопрос передачи Украине современных истребителей станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО, которые пройдет на территории Литвы уже в июле.

Напомним, что 19 мая стало известно, что украинские пилоты МиГ-29 и Су-27 смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров на симуляторах F-16. По данным ВВС США, на освоение истребителей F-16 им понадобится всего четыре месяца.

Ранее, 18 мая, мы также писали о том, что заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль, который выступал против передачи F-16 Украине, уходит в отставку. Он вернется на свою предыдущую должность штатного профессора в Стэнфордском университете.