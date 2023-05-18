Замглавы Пентагона, который выступал против передачи F-16 Украине, уходит в отставку

Колин Каль был одним из американских чиновников, высказывавших сомнения относительно предоставления многоцелевых истребителей на нужды ВСУ. По его мнению, другие виды помощи и поддержки могут быть более эффективными и рациональными в данный момент.

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После июльского саммита НАТО в Вильнюсе заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль уйдет в отставку. Об этом сообщило издание Politico.

"Мы благодарны за его непоколебимую преданность и исследовательский интеллект. Я лично ценил руководство и рекомендации Колина, и меня постоянно поражали серьезность его целей, его преданность национальной безопасности Америки и его глубокое уважение к государственной службе", – отметил министр обороны США Ллойд Остин.

Колин Каль, занимавший должность заместителя главы Пентагона по политическим вопросам, вернется на свою предыдущую должность штатного профессора в Стэнфордском университете. Когда он приступил к работе в качестве заместителя министра обороны по политическим вопросам в 2021 году, было предусмотрено двухлетнее соглашение о отпуске, которое истекло этой весной.

Источники сообщили, что Каль попросил продлить отпуск до середины июля, чтобы предоставить поддержку президенту Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

По информации издания, Колин Каль играл важную роль в разработке оборонной политики США по ряду вопросов, включая координацию безопасности и помощи Украине. Его заместителем, занимающимся политическими вопросами, на временной основе станет Саша Бейкер. Она будет исполнять обязанности, связанные с данной должностью.

Согласно изданию, Колин Каль был одним из американских чиновников, высказывавших сомнения относительно предоставления Украине истребителей F-16. Этот вопрос стал объектом споров между администрацией президента Байдена и конгрессменами обеих политических партий.

Каль указывал на то, что отправка F-16 потребует значительных финансовых и временных затрат, а также отмечал, что истребители не являются наиболее срочной потребностью для Украины. Он высказывал мнение, что другие виды помощи и поддержки могут быть более эффективными и рациональными в данный момент.

Напомним, что 18 мая издание The New York Times сообщило, что США не разрешают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в Европе, несмотря на заявленную готовность ряда европейских стран предоставить Украине истребители.

Кроме того, 16 мая стало известно, что Украина планирует получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты воздушного пространства Украины от российских бомбардировок.