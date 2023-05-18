Заступник голови Пентагону, який виступав проти передачі F-16 Україні, йде у відставку

Колін Каль був одним із американських чиновників, які висловлювали сумніви щодо надання багатоцільових винищувачів на потреби ЗСУ. На його думку, інші види допомоги та підтримки можуть бути більш ефективними та раціональними на даний момент.

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Після липневого саміту НАТО у Вільнюсі заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль піде у відставку. Про це повідомляє видання Politico.

"Ми вдячні за його непохитну відданість та дослідницький інтелект. Я особисто цінував керівництво та рекомендації Коліна, і мене постійно вражали серйозність його цілей, його відданість національній безпеці Америки та його глибока повага до державної служби", – зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

Колін Каль, який обіймав посаду заступника глави Пентагону з політичних питань, повернеться на свою попередню посаду штатного професора у Стенфордському університеті. Коли він розпочав роботу як заступник міністра оборони з політичних питань у 2021 році, було передбачено дворічну угоду про відпустку, яка закінчилася цієї весни.

Джерела повідомили, що Каль попросив продовжити відпустку до середини липня, щоб надати підтримку президенту Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну перед самітом НАТО у Вільнюсі.

За інформацією видання, Колін Каль відігравав важливу роль у розробці оборонної політики США з низки питань, включаючи координацію безпеки та допомоги Україні. Його заступником, який займається політичними питаннями, на тимчасовій основі стане Сашко Бейкер. Вона виконуватиме обов'язки, пов'язані з цією посадою.

Згідно з виданням, Колін Каль був одним із американських чиновників, які висловлювали сумніви щодо надання Україні винищувачів F-16. Це питання стало об'єктом суперечок між адміністрацією президента Байдена та конгресменами обох політичних партій.

Каль вказував на те, що відправка F-16 вимагатиме значних фінансових та тимчасових витрат, а також зазначав, що винищувачі не є найтерміновішою потребою для України. Він висловлював думку, що інші види допомоги та підтримки можуть бути ефективнішими та раціональнішими в даний момент.

Нагадаємо, що 18 травня видання The New York Times повідомило, що США не дозволяють українським пілотам тренуватися на винищувачах F-16 у Європі, незважаючи на заявлену готовність низки європейських країн надати Україні винищувачі.

Крім того, 16 травня стало відомо, що Україна планує отримати від 40 до 50 F-16 загалом, сформувавши три чи чотири ескадрильї для захисту повітряного простору України від російських бомбардувань.