США вирішили не блокувати та схвалити передачу F-16 Україні: ЗМІ назвали причину

За словами американських офіційних осіб, питання передачі Україні сучасних винищувачів стане предметом обговорення на наступному саміті НАТО у Литві, що відбудеться у липні.

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Адміністрація президента США Джо Байдена посилає сигнали країнам Європи про те, що не перешкоджатиме експорту винищувачів F-16 в Україну. Про це пише CNN із посиланням на обізнані джерела.

За даними журналістів, причиною цього став тиск з боку представників Конгресу США та союзників України у питанні передачі ЗСУ сучасній авіації.

"Як двопартійна група законодавців ми розглядаємо перекидання винищувачів F-16 в Україну як необхідну для забезпечення Києва можливостями авіаційної підтримки", — йдеться у зверненні групи законодавців США до Байдена.

Проте в адміністрації американського президента не мають інформації про будь-які офіційні запити союзників на експорт F-16 в Україну. Представники Держдепу також не отримували вказівок затвердити відповідні документи.

Автори публікації зазначають, що американські винищувачі F-16 стоять на озброєнні у низці європейських країн, проте продати їх Києву вони можуть лише після схвалення США. Подібні обмеження пов'язані із секретними американськими технологіями.

"Хоча США, як і раніше, неохоче відправляють до Києва свої власні F-16, офіційні особи США заявили CNN, що адміністрація готова схвалити експорт літаків в Україну, якщо союзники вирішать зробити це з їхніми поставками", — заявили у виданні.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі не дав конкретних коментарів із цього приводу, проте згадав про те, що США передбачають "майбутні можливості" та потреби.

За словами офіційних осіб, питання передачі Україні сучасних винищувачів стане предметом обговорення на наступному саміті НАТО, який пройде на території Литви вже в липні.

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо, що українські пілоти МіГ-29 та Су-27 змогли виконати низку "щодо технічних" маневрів на симуляторах F-16. За даними ВПС США, на освоєння винищувачів F-16 їм знадобиться лише чотири місяці.

Раніше, 18 травня, ми також писали про те, що заступник голови Пентагону з політичних питань Колін Каль, який виступав проти передачі F-16 Україні, йде у відставку. Він повернеться на свою попередню посаду штатного професора у Стенфордському університеті.