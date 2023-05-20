Байден розповів, чому США більше не виступають проти передачі Україні F-16

За словами радника президента США Джейка Саллівана, зараз Україні не потрібні американські винищувачі для війни проти РФ, проте вони зіграють свою роль пізніше.

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Президент США Джо Байден відмовився від своїх заперечень проти передачі Україні винищувачів F-16, оскільки вірить у можливість забезпечити ЗСУ для довгострокового протистояння Російської Федерації. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 20 травня у Японії, пише CNN.

За словами радника, рішення американського президента підтримати навчання українських льотчиків на F-16 демонструє "довгострокову прихильність до української самооборони".

"Тепер, коли ми доставили все, обіцяли та збиралися доставити, щоб дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою, ми досягли моменту, коли настав час озирнутися і сказати, що знадобиться Україні, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії у майбутньому", — сказав чиновник.

Салліван зазначив, що має на увазі винищувачі четвертого покоління F16. За його словами, зараз Україна не потребує американських літаків, щоб давати відсіч Росії, проте авіація знадобиться їй у майбутньому.

У Білому домі також наголосили, що військова допомога, передана Україні від США, не призначена для завдання ударів по території РФ.

"Усі можливості, які США надали Україні, ґрунтуються на основному припущенні, що США не допускають і не підтримують напади на російську територію", — сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, що 19 травня Президент США Джо Байден повідомив союзникам з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16. Швидше за все військові навчання проведуть на базі однієї з європейських країн.

За даними CNN, адміністрація президента США надсилає сигнали країнам Європи про те, що не перешкоджатиме експорту винищувачів F-16 в Україну через тиск з боку представників Конгресу США та союзників Києва.

Ми також писали про те, що 19 травня до мережі потрапили документи ВПС США, згідно з якими українські пілоти можуть освоїти управління винищувачами F-16 за чотири місяці. Американські інструктори зазначили, що українські пілоти, з кваліфікацією на МіГ-29 та Су-27, змогли виконати низку "відносно технічних" маневрів на симуляторах.