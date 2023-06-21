Может ударить по Москве: в России боятся нового украинского БПЛА, — эксперт

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, в РФ уже появились внутренние переселенцы, так как россияне больше не уверены в своей ПВО.

В Российской Федерации опасаются новых обстрелов на фоне производства в Украине беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью поражения. Об этом сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии изданию Gazeta.ua 21 июня.

Как отмечает Снегирев, новый украинский БПЛА способен преодолевать расстояние до тысячи километров, что позволяет наносить удары по объектам на территории страны-агрессора. По его словам, россияне уже убедились в низкой эффективности своей ПВО.

"То, что война изменила свой характер, свидетельствует и тот факт, что в российский лексикон вошло понятие вынужденный переселенец", — отметил Снегирев.

По мнению эксперта, население России ранее поддерживало войну в Украине из чувства собственной безнаказанности, понимая, что Киев не имеет возможности обстреливать территорию их страны.

"Сейчас Украина получила возможность бить по целям в глубине российской территории. Россиянам дали понять, что при необходимости украинская сторона может нанести возмездный удар и по центрам принятия решений в Москве", — сказал эксперт.

Снегирев также подчеркнул, что поражение целей внутри РФ должно рассматриваться исключительно как защитная реакция из-за атак на Украину.

Напомним, что 21 июня в Министерстве обороны Российской Федерации отчитались об успешном отражении воздушной атаки по территории Московской области. В ведомстве утверждают, что ВСУ якобы атаковали РФ тремя БПЛА.

Ранее, 20 июня представитель Государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад сообщила об успешном применении беспилотника украинского производства с дальностью поражения в тысячу километров.

Мы также сообщали, что 20 июня появилась информация о переговорах между Киевом и западными оружейными производителями об увеличении производства вооружений, в частности на территории Украины.