Громкий взрыв и пожар: ВСУ ударили по базе оккупантов под Бердянском, — соцсети (фото)

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ракеты попали в базу отдыха "Роза", где базировались оккупанты. Жители соседних населенных пунктов наблюдали яркое зарево от пожара.

В ночь на 22 июня в районе временно оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв. Об этом в четверг 22 июня, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"В 1:40 в районе Бердянска прогремел громкий взрыв, который было слышно даже за 50 км в селе Урзуф Мариупольского района", — сообщил чиновник.

Место удара База "Роза"

По словам Андрющенко, местные жители заявили о попадании в базу отдыха "Роза" села Азовское, где базировались российские оккупанты. После попадания на объекте возник пожар.

"Зарево наблюдали более часа. Доброе утро, страна!", — добавил Андрющенко.

По информации местного партизанского движения, в место дислокации оккупантов попали сразу две ракеты.

"Удачная отработка по расположению врага у Луначарского: "Два прилета ракеты в турбазу "Роза", берег села Азовское. Небо от пожара светится до сих пор", — сообщают нам бердянцы", — сказано в сообщении Бердянской партизанской армии.

Напомним, 21 июня Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщал, что ВСУ закрепляются на занятых позициях на южном фронте и продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Ранее, 20 июня сообщалось, что в Бердянске были слышны взрывы на складе боекомплекта российских захватчиков.

Напомним также, журналисты проекта "Схемы" 13 июня сообщили, что россияне разместили вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ка-29 на аэродроме временно оккупированного Бердянска.