ВС РФ ударили по Днепропетровской области: повреждены 10 жилых домов и ЛЭП (фото)

Удар, по данным облсовета, был нанесен по одной из громад Криворожского района. Пуски ракет осуществлялись из акватории Азовского моря.

В ночь на 22 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Пострадали частные дома и инфраструктура. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает пресс-служба главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Сообщается, что ракеты были выпущены российскими военными из акватории Азовского моря в направлении Лозоватской общины Криворожского района.

В результате вражеского обстрела пострадали 10 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, 1 газопровод, водопровод и линии электропередач.

Кроме того, оккупанты трижды обстреляли Никополь из артиллерии в течение ночи.

"К счастью, без жертв и раненых. В других общинах области ночь прошла спокойно", — отметил Лукашук.

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города работают стабильно.

Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ произвели обстрел спасателей, расчищавших ил в Херсоне. В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС.

Также 20 июня российский оккупанты атаковали Львов беспилотниками типа Shahed, в результате чего произошло попадание в критически важный объект.