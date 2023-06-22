В РФ законодательно хотят оправдать депортацию детей из Украины, — британская разведка

По словам аналитиков, информационная кампания Кремля направлена на то, чтобы продолжать говорить об отношении Киева к несовершеннолетним на Донбассе в 2014 году и обвинять во всем произошедшем украинское правительство.

В Кремле выдумали новую ИПСО, которая будут использовать с помощью Государственной думы. Связано это с незаконной депортацией детей. Об этом говорится в отчете британской разведки от 22 июня.

По словам аналитиков, информационная операция направлена на то, чтобы оправдать действия президента РФ Владимира Путина, а именно похищение украинских детей у родителей.

20 июня депутаты Госдумы проголосовали за создание парламентского комитета по расследованию предполагаемых преступлений, которые были якобы совершены украинским правительством на Донбассе в 2014 году, когда и началась российская агрессия. В первую очередь россияне планируют расследовать то, как относились к несовершеннолетним гражданам.

В британской разведке добавили, что это была реакция на то, что мир осуждает депортацию Россией детей из оккупированной части Украины. Это еще одна "информационная операция" Кремля, которая постепенно превращает законодательство страны в оружие, которое должно запутать всех и якобы очистить российскую репутацию.

"Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку предполагаемая депортация детей легла в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента Путина, выданного в марте 2023 года", — говорится в сообщении.

В РФ продолжают оправдывать похищение украинских детей Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 5 мая в ОБСЕ сообщалось, что депортация Россией украинских детей может быть военным преступлением. По мнению экспертов, насильственное перемещение украинских детей также может представлять собой геноцид.