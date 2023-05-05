Депортация Россией украинских детей может быть военным преступлением, – ОБСЕ (документ)

По мнению экспертов ОБСЕ, насильственное перемещение украинских детей также может представлять собой геноцид.

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Экспертная миссия ОБСЕ пришла к выводу, что насильственное перемещение украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию Российской Федерации может быть приравнено к военному преступлению. Об этом говорится в соответствующем отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ 4 мая.

В "Отчете о нарушениях и злоупотреблениях международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с насильственным перемещением и/или депортацией украинских детей в Российскую Федерацию", сказано:

"Насильственное перемещение или депортацию украинских детей считаем возможным военным преступлением и/или преступлением против человечности. Пока мы поддерживаем такие квалификации, мы также считаем, что в эти части должно быть включено понятие о том, что данное преступление также может представлять собой геноцид".

В документе отмечается, что в соответствии со статьей II Конвенции 1948 года "О предупреждении преступлений и наказании за них", под геноцидом понимается действие, совершаемое, чтобы уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Это может быть убийство, причинение серьезных телесных повреждений или психического расстройства, преднамеренное создание невыносимых условий жизни, предотвращение рождаемости, а также принудительный перевод детей одной группы в другую группу.

"Таким образом, насильственный перевод или депортация украинских детей в русскую национальную группу может представлять собой геноцид", – говорится в отчете.

Напомним, экспертная миссия ОБСЕ установила, что детей вывозили на территории РФ и на временно оккупированные территории Украины, по нескольким, оказавшимся "легендой" причинам. Это эвакуация по соображениям безопасности, передача с целью усыновления или патронатного воспитания и временное пребывание в так называемые лагерях отдыха.

В этот же день Институт исследования войны (ISW) сообщил, что российские оккупационные власти продолжают анонсировать планы по проведению новых медицинских обследований украинских детей на оккупированных территориях. Судя по всему, делается это для последующего вывоза детей "на реабилитацию" в Россию.