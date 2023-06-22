ВСУ нашли способ бороться с Shahed: речной флот останавливает атаки БПЛА в зародыше, — CNN

Как отмечают журналисты, Киеву сложно конкурировать с РФ в Черном море. Но на могучем Днепре все иначе: у ВСУ есть как минимум 18 катеров Dauntless Sea Ark с двумя крепящимися автоматами и гранатометом 40 мм — это необходимая мощь для речных операций ССО.

Переданные США патрульные катера Sea Ark Dauntless составляют основу недавно появившегося речного флота ВСУ. Эти катера используются также для борьбы с иранскими беспилотниками, которые летят низко и потому не попадают на радары. Об этом сообщает CNN.

У катеров немного брони, но они уворачиваются от вражеских атак за счет скорости и маневренности.

"Мы ищем врагов везде — в воздухе, на земле и на реке, — рассказал о своей задаче капитан Антон, его фамилия не называется из соображений безопасности. — Весь Днепр — от севера до юга — речной флот должен его защищать".

Днепр, который тянется на 2200 км, считается четвертой из самых протяженных рек Европе. Это стратегический объект: соединяет Киев, г. Днепр, Запорожье и Херсон, обеспечивает доступность водных ресурсов, электричества и служит естественной защитой от вражеских армий. Днепровская вода охлаждает ядерные реакторы на Запорожской АЭС.

"Река — стратегический объект, — пояснил капитан. — Теперь [после взрыва на Каховской ГЭС] мы понимаем, насколько важно его обезопасить".

Именно поэтому Украина и начала развивать речной флот: чтобы взять под контроль реку и ее побережье для контрнаступления. Помимо оборудования советских времен и гражданских суден, модернизированных в качестве военных, Украина недавно получила поддержку от США и НАТО, чтобы усилить свою речную флотилию.

Патрульный катер Dauntless Sea Ark

По информации Госдепартамента США, только лишь Вашингтон передал Украине 62 береговых и патрульных лодки, в том числе как минимум 18 патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

Их максимальная скорость —35 узлов (около 65 км/ч). Dauntless Sea Ark комплектуется двумя установленными автоматами и гранатометом 40 мм. Что добавляет столь необходимой мощи для речных операций ВСУ.

"Наша миссия — патрулировать Днепр. Поскольку после 24 февраля любая навигация запрещена, приходится проверять каждую лодку, которая появляется… чтобы проверить любые подозрительные объекты", — пояснил он.

Капитан Антон говорит, что его бойцы не только охраняют реку, но и участвуют в операциях по части ПВО, защищают от атак дронов крупные города, такие как Киев

Поначалу основной проблемой были российские инсургенты и прочая диверсионная активность, но с тех пор, как Москва начала атаковать украинские города иранскими дронами Shahed, береговой охране стали отводить дополнительную роль.

"Россия часто запускает дроны над рекой, близко к воде, поэтому украинским ПВО и радарам сложно их обнаружить. Здесь приходится действовать речному флоту. Когда Россия применяет дроны Shahed, мы можем на этих лодка их атаковать, что также часть нашей работы", — пояснил капитан.

Несмотря на некоторые успехи — потопление крейсера "Москва", возвращение контроля над островом Змеиный и пр. — Киеву, отмечают журналисты, все же сложно конкурировать с РФ в Черном море. Москва сохраняет там значительную часть Черноморского флота, а помощь США по преимуществу была направлена на усиление наземных сил.

Однако на могучем Днепре все иначе. После возвращения Херсона украинские ССО стали использовать водный путь для своих рейдов через реку.

Напомним, что в ночь на 22 июня российские войска использовали дроны "шахеды" в массированной атаке по украинским городам. Был нанесен удар по Покровску, дроны атаковали Одесскую область, звучали взрывы в Кривом Роге.

Также сообщалось, что во время ночного обстрела российские войска "могли применить Кинжалы".