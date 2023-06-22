"Могли применить Кинжалы": в ВСУ сообщили детали ночного обстрела Украины

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ночной обстрел был не такой масштабный, как раньше. Известно, что враг применил Shahed и самолеты Ту-22МЗ для атаки на Украину.

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В ночь на 22 июня Украину снова атаковали российские оккупанты. В Воздушных силах проводится проверка информации о количестве выпущенных ракет и наличии "Шахедов". Дополнительно, россияне могли применить и ракеты "Кинжал". Об этом сообщает представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Масштаб не такой массированный, как раньше. Но имеем информацию, она еще уточняется и мы обнародуем последствия боевых ударов по Украине", — сказал он.

По его словам, во время атаки на Украину были использованы как ракеты "Шахед", так и самолеты Ту-22МЗ. Дополнительно, были зафиксированы пуски ракет с Азовского моря, а также предполагается возможное использование истребителей МиГ-31.

"Эта информация уточняется и впоследствии будем иметь окончательные данные о том, что именно произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это "Кинжалы" те же. Поэтому уточним и предоставим информацию позже", — добавил Игнат.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня ВС РФ осуществили массированную атаку на Украину, применив ракеты различного базирования и иранские дроны-камикадзе Shahed.

А днем ранее об опасности воздушных атак объявлялось в большинстве регионов Украины: были взрывы и сбитые БПЛА.