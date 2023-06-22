"Кинжалы" не долетели: силы ПВО уничтожили три дрона Shahed, – Воздушные силы ВСУ

В акватории Азовского моря бомбардировщики выпустили три крылатых ракеты Х-22, а с истребителя МиГ-31К – три ракеты Х-47. Возможно, "Кинжалы" запустили по дамбе в Кривом Роге, пишут СМИ.

Российские оккупанты ночью 22 июня атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131". Об этом заявило командование Воздушных сил ВСУ.

В акватории Азовского моря бомбардировщики Ту-22М3 выпустили три крылатых ракет Х-22, а с вертолета МиГ-31К – три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал".

"Зафиксированы пуски четырех "Шахедов". Три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной", — указало командование.

Ракеты не достигли целей в Днепропетровской области

Ракеты врага, по данным Воздушных сил ВСУ, не достигли целей в Днепропетровской области. Оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры, заключили военные.

Дамба в Кривом Роге: СМИ узнали цель удара армии России

Возможно, россияне запустили "Кинжалы" по дамбе в Кривом Роге, но ракеты не попали в цель, рассказали информированные источники агентству "РБК-Украина".

По словам собеседников, три ракеты Х-47 летели на Днепропетровскую область.

"Вероятно, хотели попасть по дамбе Кривого Рога. Но ракеты не достигли своей цели", — добавил источник.

Напомним, что оккупанты нанесли удар по Покровску ночью 22 июня из ракетного комплекса "Искандер". Пятеро человек были ранены, среди них — 11-летний мальчик.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 июня пригрозил Киеву ударами по центрам принятия решений, если ВСУ обстреляют Крым из HIMARS или ракетами Storm Shadow.