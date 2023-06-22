Оккупанты после жалоб россиян на мародерство проверяют "кадыровцев": создана комиссия

По информации украинского подполья, когда на грабеж со стороны войск Рамзана Кадырова жаловались украинцы с оккупированных территорий — это игнорировалось. После обращений россиян "власти" занялись этим вопросом.

Российские оккупанты начали массовую проверку войск главы Чечни Рамзана Кадырова. Причиной стали случаи мародерства, которые значительно участились. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 22 июня.

По информации украинского подполья, россияне уже создали на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной специальную комиссию, задача которой проверять и избегать массовые случаи мародерства со стороны "кадыровцев".

"Комиссию возглавил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Она проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений "Ахмат", которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и в Белгородской области", — говорится в сообщении.

Отдельного внимания стоит тот факт, что проверка началась только после того, как на это начали жаловаться граждане Российской Федерации. Все заявления жителей временно оккупированных территорий Украины игнорировались местными "властями".

В ЦНС добавили, что это еще раз демонстрирует то, как россияне относятся к гражданам, которые, по их мнению, желали быть частью Российской Федерации.

Напомним, 20 июня сообщалось, что "кадыровцы" в Белгородской области отказались быть "на нуле" и засели на второй линии. Чеченские бойцы пропустили впереди себя пограничников РФ и заняли позиции позади них вместе с российскими срочниками. Cолдаты боятся, что к ним может "прилететь" от ВСУ.