3700 единиц техники: Шойгу пообещал Путину сформировать "резервную армию", — росСМИ

По словам министра обороны РФ, формируются пять полков 20-й танковой армии, а также резервы в составе армейского корпуса.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в своем докладе перед президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности заявил, что к концу июня будет сформирована "резервная армия", которая будет оснащена тысячами единиц техники. Об этом 22 июня сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Мы формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, а также пять полков 20-й танковой армии. Все идет по плану. Фактически, к концу июня мы завершим формирование резервной армии, а в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — отчитался Шойгу перед Путиным.

По словам Шойгу, "резервная армия" получит более 3700 единиц техники. Согласно его заявлению, вышеупомянутые пять полков уже сформированы на 60 процентов как по численному составу, так и по наличию техники.

Во время совещания министр обороны страны-агрессора также отметил, что ежедневно на службу по контракту поступает в среднем 1336 человек, что составляет примерно полк. Согласно словам Шойгу, по прямому контракту уже набраны 114 тысяч человек, а также имеется еще более 50 тысяч добровольцев.

Напомним, 19 июня экс-офицер ФСБ России Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что российское военное командование может объявить всеобщую мобилизацию в ряды ВС РФ уже этой осенью. Гиркин убежден, что ВСУ превосходят оккупантов в военной силе.

Ранее, 10 мая, экс-глава "Роскосмоса" и советник по техническим вопросам армии РФ Дмитрий Рогозин высказался о необходимости проведения второй волны мобилизации.