Уже осенью: Гиркин предсказал всеобщую мобилизацию в РФ (видео)

Террорист уверен, что ВСУ кратно превосходят оккупантов в военной силе. А Минобороны РФ признает, что большинство мобилизованных были убиты или ранены в кровопролитных боях.

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Российское военное командование может объявить всеобщую мобилизацию в ряды ВС РФ уже этой осенью. Такой прогноз сделал террорист, экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин в эфире на YouTube.

По его словам, Минобороны РФ отчиталось о наборе 135 тысяч контрактников и тут же стыдливо призналось, что среди указанного количества большинство было убито в тяжелых и кровопролитных боях.

Гиркин говорит о всеобщей мобилизации с 32-й минуты

Стрелков-Гиркин уверен, что военные чиновники РФ соврали, так как Минобороны говорило на самом деле не о новых контрактниках, а о переведенных в эту категорию российских мобилизованных.

"Это не плюс 135 тысяч. Это из имеющихся тысяч 70-80 просто перевели в другую категорию. Не знаю точных цифр, может и больше", — проинформировал террорист.

При таких раскладах, украинская армия может превышать оккупационные силы РФ в 3-4 раза. А после очередной волны мобилизации в России придется ждать до 3 месяцев, пока она даст результат, добавил он.

"И не только численно, но и технически. ВСУ получат новые ракеты, самолеты. У нас кто-то думает, что будем щелкать как орешки истребители F-16? Нет, не будем. ВСУ создадут ими преимущество в воздухе", — объяснил он.

Напомним, что о необходимости второй волны мобилизации 10 мая заявлял экс-глава "Роскосмоса" и советник по технической части армии РФ Дмитрий Рогозин. На фронте на поле боя ощущается сильная нехватка личного состава и ее нужно в срочном порядке восполнить.

Американские СМИ ранее писали, что Минобороны РФ хотело привлечь в оккупационные войска 415 тысяч контрактников за год, из которых 150 тысяч должны были пополнить неукомплектованные подразделения.