Удар по Чонгарскому мосту: в сети показали момент попадания ракеты (видео)

На кадрах можно увидеть, что снаряд пролетел в сторону объекта через контрольно-пропускной пункт, после чего прозвучал взрыв.

В сети появились новые кадры удара по Чонгарскому мосту, который соединяет Крымский полуостров и Херсонскую область. В атаке на него россияне успели обвинить Украину. Ролик опубликовал народный депутат Юрий Мысягин в своем Telegram-канале 22 июня.

На видеоролике, который был снят камерой наблюдения со стороны материковой части Украины, а именно на контрольно-пропускном пункте, можно увидеть, как ракета пролетает в сторону моста, после чего происходит громкий взрыв. Дым резко начал распространяться по местности.

Российские СМИ после этого начали писать, что запущенные снаряды пробили насквозь мост сразу в двух местах, а также было повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

Местные "власти" призвали жителей оккупированных территорий выбирать маршрут через Армянск для поездок на полуостров, где дорога все еще целая.

При этом, в Крыму уже начали заявлять о том, что Чонгарский мост собираются восстановить в течении нескольких недель и вопрос об организации движения по одной из полос уже начал решаться.

"Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы", — сообщил "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко.

Напомним, 22 июня российские СМИ начали утверждать, что мост в Чонгаре атаковали четыре ракеты. По данным пропагандистов, в дорожное полотно попал один снаряд. В Следкоме России проверили осколки ракет и нашли на них якобы французскую маркировку.