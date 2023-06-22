ВСУ ликвидировали группу десантников РФ, которая ехала на ротацию в Бахмут, — Генштаб

Раненых российских оккупантов из-за нехватки грузовых автомобилей вертолетами эвакуировали в Ростов-на-Дону.

На фронте украинские войска уничтожили подразделения из состава 83 десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск РФ, которые направлялись на ротацию в поселок Клищеевка Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

В районе Бахмута оккупанты планировали поменять на позициях военных РФ из 31 десантно-штурмовой бригады, которые понесли значительные потери. Доехать до места назначения им так и не удалось.

Значительное количество захватчиков во время перехода на первую линию обороны погибло. Российские войска решили эвакуировать в Ростов-на-Дону вертолетами. Нехватка грузовых автомобилей не позволяла быстро транспортировать раненых в Новочеркасск.

"Лечебные учреждения этого города также переполнены", — проинформировали в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ: бои в районе Бахмута

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска сумели провести ограниченные наземные наступления вдоль административной границы между западной частью Донецкой области и восточной частью Запорожской области. В Институте изучения войны (ISW) в отчете за 22 июня сообщили, что российские вооруженные силы вели неудачные наступательные операции вблизи Угледара.

В 3 ОШБр 20 июня заявили, что инициатива на Бахмутском направлении перешла именно к подразделению. Вследствие продвижения Сил обороны Украины удалось значительно пополнить обменный фонд. Российские военные удивлялись, что получают необходимое обеспечение в украинском плену. Бойцы отметили, что есть признаки проблем в войсках России. Значительная часть россиян и в дальнейшем верит в сообщении пропаганды о том, что с ними будут плохо обращаться в плену, поэтому выбирает смерть в окопах.

Напомним, 22 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины эффективно применили реактивную артиллерийскую систему M142 HIMARS по российским захватчикам. В результате атаки были уничтожены самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и личный состав врага.