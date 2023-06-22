Израиль создал набор для управляемых бомб REST: чем он лучше JDAM (фото)

Комплект крыльев позволит наносить удары на расстоянии до 120 км с круговым отклонением от цели до 10 метров.

Израильская компания Elbit Systems разработала комплект для превращения обычных авиабомб в управляемые боеприпасы под названием REST. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

REST — это Range Extension and Smart Tail. Комплект наведения ракет для бомб обычного назначения. С его помощью они становятся более точными и имеют большую дальность поражения. REST состоит из умного хвостовика и комплектом крыльев для увеличения дальности.

Комплект REST

Максимальная дальность боеприпаса будет достигать 120 км (у американского аналога JDAM-ER 70 км на максимальной высоте), что превышает значительное количество ракет класса "земля-воздух", утверждают разработчики. Наведение будет двойное — система GNSS и INS. Отдельно отмечается, что REST будет совместимым с "западными" и "восточными" самолетами. Для использования комплекта не нужно вносить никаких изменений в авионику и системы креплений боеприпасов.

REST на выставке вооружений

Комплект REST подходит для боеприпасов весом от 250 до 1000 кг. Например, MK-8X, HSLD, MPR. Стрельба боеприпасом с системой крыльев будет происходить по принципу "выстрелил и забыл". Управляемая бомба сама долетит до цели. Во время полета боеприпас может выполнять маневры во время полета, которые заранее вносятся в траекторию полета. Заходить на цель бомба сможет вертикально. Elbit Systems говорят, что среднее круговое отклонение от цели составляет до 10 метров.

Напомним, 31 марта в Воздушных силах заявили, что украинская авиация уже использует умные бомбы JDAM.

24 марта РФ начала производство аналогов американских смарт-бомб JDAM-ER.