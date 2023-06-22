"Мы разрушаем не инфраструктуру, а планы врага", – Гуменюк об ударе по Чонгарскому мосту

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, сезон в Крыму будет очень горячим.

На фоне ударов по Чонгарскому мосту в ВСУ заявили, что действия украинских защитников нацелены на то, чтобы разрушить логистические маршруты оккупантов, а не на то, чтобы разрушить инфраструктуру. Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

"Сезон бавовны будет, сезон вообще будет горячим. Они (россияне в Крыму – ред.) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими", – сказала Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны продолжают работать и все в принципе продвигается по плану. Представитель Сил обороны юга добавила, что важно ослабить врага, лишить его возможности пополнять свои ресурсы, не дать ему возможности быстро прийти в себя.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу быть против нас. Сейчас логистика будет взорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", – заключила Гуменюк.

Напомним, 22 июня народный депутат Юрий Мысягин опубликовал новые кадры удара по Чонгарскому мосту, который соединяет Крымский полуостров и Херсонскую область. На видео, снятом камерой наблюдения со стороны материковой части Украины, а именно на КПП, можно увидеть, как ракета пролетает в сторону моста, после чего происходит громкий взрыв.

Также сообщалось, что по данным пропагандистов, в дорожное полотно на Чонгарском мосту попал один снаряд из четырех запущенных. В Следкоме России проверили осколки ракет и нашли на них якобы французскую маркировку.