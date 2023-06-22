В блиндаже сдетонировал БК: 3 ОШБр показала атаку на позиции россиян в районе Бахмута (видео)

Блиндаж российских захватчиков на Бахмутском направлении взорвался в результате детонации боекомплекта.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и в дальнейшем эффективно противодействуют российским захватчикам в районе Бахмута. Видео атаки опубликовали в Telegram.

Украинские защитники из разведывательно-ударного подразделения провели успешную операцию. Бойцы определили позиции захватчиков и запустили дрон. Впоследствии блиндаж оккупантов был атакован. В результате попадания произошла детонация боекомплекта.

"Результат — весь личный состав россиян уничтожен", — говорится в сообщении.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в войне с Россией

Штурмовое подразделение украинской армии участвует в активных боевых действиях вблизи Бахмута. Воины регулярно уничтожают личный состав и технику врага. Бойцы 3 ОШБр регулярно попадают под обстрелы российской артиллерии, но не сдают позиции. В самой горячей точке фронта украинские военные из танков расстреливают отряды противника, которые засели и прячутся в полуразрушенных домах города. Благодаря их профессиональным действиям удалось ликвидировать около сотни оккупантов из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и ЧВК "Вагнер", уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

В апреле в 3-й ОШБр применили танки по российской армии под Бахмутом. Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям в лесополосе и на холмах. Огонь украинские защитники вели с дальнего расстояния, поэтому эффективность могла быть низкой, но благодаря профессиональным навыками удалось уничтожить врагов.

Напомним, в 3 ОШБр 20 июня заявили об успешных действиях в районе Бахмута. Инициатива вблизи города в Донецкой области перешла именно к 3-й отдельной штурмовой бригаде, а отсутствие "мясных волн" российских войск облегчает наступление. Подразделение готовит плацдармы для дальнейшего продвижения и наступательных действий, которые помогут освободить временно оккупированные территории.