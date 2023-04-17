"Стальные грозы": в 3-й ОШБр показали кадры работы танков по ВС РФ под Бахмутом (видео)

Украинские танкисты показали взаимодействие экипажей и стрельбу на дальней дистанции.

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Танкисты 3-й отдельной штурмовой бригады усовершенствовали взаимодействие на Бахмутском направлении. В Telegram подразделения Вооруженных сил Украины 17 апреля было опубликовано видео.

Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям в лесополосе и холмах. Огонь украинские защитники вели с дальнего расстояния.

Украинские военные и дальше не оставляют намерений удержать Бахмут. Вблизи населенного пункта и в городе защитники применяют гранатометы, а остатки стен от зданий используют для обороны.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба

В вечернем своде Генштаба отметили, что по состоянию на 18.00 17.04.2023 года украинские защитники в течение суток отразили более 50 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В районе населенных пунктов Предтечино и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Миньковка, Часив Яр, Ивановское, Новодмитровка, Торецк Донецкой области, а также сам Бахмут.

Напомним, в Бахмуте самой горячей точкой остается центр города. Как рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко, захватчики не оставляют попыток занять отдельные территории, закрепиться на железнодорожном вокзале и по всей линии железной дороги. Действия украинских защитников не позволяют им достичь эффективных результатов и выйти на улицу Юбилейную, на перекресток Юбилейной и Чайковского, чтобы этим перерезать снабжение Вооруженными силами Украины. По его мнению, оккупантам не стоит рассчитывать на достижение этой цели.

Также Фокус писал, что танкисты ВСУ рассказали о работе под Бахмутом экипажи Т-64 работают с закрытых позиций по оккупантам. Беспилотник и украинская программа боевого управления "Кропива" помогают наводить вооружение на цели. Впоследствии экипажи отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского работают на танке Т-64. Стрельба ведется без визуального подтверждения цели и закрытых позиций. Военные поражают цели с помощью ПО "Кропива".

Кроме того, сообщалось, что бойцы 25-й десантно-штурмовой Сичеславской бригады 8 февраля рассказали подробности эксплуатации танка Т-72Б3 ВС РФ. Танкисты подрывались на мине, техника сопровождения получила повреждение колеса, но в конце концов украинские военные смогли эвакуировать боевую единицу и продолжают воевать на ней с июня 2022 года. Защитники смогли запустить танк, но после этого "происшествия" не закончились. Танкистам пришлось брать его на буксир и уже после этого отправить его на безопасное место, где в дальнейшем решался вопрос эксплуатации.