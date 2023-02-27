"Цель – живая сила врага": танкисты ВСУ рассказали о работе под Бахмутом (фото)

Экипажи Т-64 работают из закрытых позиций по оккупантам. Наводиться на цель помогает беспилотник и украинская программа боевого управления "Крапива".

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Украинские военные на танке Т-64 работают из закрытых позиций по оккупантам на Бахмутском направлении. Об этом сообщает АрміяInform.

Экипажи отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского работают на танке Т-64. Стрельба ведется из закрытых позиций и без визуального подтверждения цели. Военные поражают цели при помощи ПО "Крапива" и подтверждает удар "заказчик".

"Цель — живая сила. Танк выезжает на заранее определенную позицию, ориентируется, наводится, делаются поправки, и по моей команде начинает стрелять. При помощи "птички" огонь корректируется, делаются поправки, опять продолжаем огонь по живой силе противника", — говорит командир роты Константин.

[ + – ] Танкисты работают по живой силе врага Фото: АрміяInform

Отдельно бойцы позитивно отзываются о боевой системе управления "Кропива".

"Впечатления от "Крапивы" — шикарные. Наши специалисты, которые придумали такие способы наведения и ведения огня молодцы! Благодаря простоте и точности программного обеспечения мы очень прицельно работаем по противнику", — говорит командир взвода Александр.

[ + – ] Смена позиции Т-64 Фото: АрміяInform

В ходе выполнения очередной задачи бойцы говорят, что могут летать российские дроны-камикадзе "Ланцет". Поэтому украинский танк делает несколько выстрелов, а затем откатывается и меняет позицию. Танкисты также рассказали о разнице между выполнением задач в Харьковской и Луганской области с Бахмутом.

"Различия диктует изменение тактики действий противника. К примеру, на предыдущей локации россияне активно применяли бронетехнику, часто происходили "танковые дуэли" с танками или БМП противника. На Бахмутском направлении противник бронетехнику практически вообще не применяет, больше воюет пехотой и артой, часто применяет ракетные удары и, конечно же, авиацию. Еще один заметный факт – здесь пехота противника имеет меньше ПТУРов", — говорит Константин.

[ + – ] Экипаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Экипаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Экипаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Экипаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Экипаж Т-64 Фото: АрміяInform

Боец также продолжает, что сейчас нет поводов для "зрады". Ситуация под Бахмутом тяжелая, но контролируемая.

Напомним, 26 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в сутки ВС РФ теряют по 500 человек под Бахмутом.

25 февраля, российские пропагандисты заявили, что в районе Бахмута украинские военные якобы подорвали дамбу, чтобы замедлить продвижение оккупантов.