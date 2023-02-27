"Ціль – жива сила ворога": танкісти ЗСУ розповіли про роботу під Бахмутом (фото)

Екіпажі Т-64 працюють із закритих позицій по окупантах. Наводитися на ціль допомагає безпілотник та українська програма бойового управління "Кропива".

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Українські військові на танку Т-64 працюють із закритих позицій по окупантах на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє АрміяInform.

Екіпажі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького працюють на танку Т-64. Стрільба ведеться із закритих позицій і без візуального підтвердження цілі. Військові уражають цілі за допомогою ПЗ "Кропива" і підтверджує удар "замовник".

"Ціль — жива сила. Танк виїжджає на заздалегідь визначену позицію, орієнтується, наводиться, робляться поправки, і по моїй команді починає стріляти. За допомогою "пташки" вогонь коригується, робляться поправки, знову продовжуємо вогонь по живій силі супротивника", — каже командир роти Костянтин.

[ + – ] Танкісти працюють по живій силі ворога Фото: АрміяInform

Окремо бійці позитивно відгукуються про бойову систему управління "Кропива".

"Враження від "Кропиви" — шикарні. Наші фахівці, які придумали такі способи наведення та ведення вогню молодці! Завдяки простоті та точності програмного забезпечення ми дуже прицільно працюємо по супротивнику", — каже командир взводу Олександр.

[ + – ] Зміна позиції Т-64 Фото: АрміяInform

Під час виконання чергового завдання бійці кажуть, що можуть літати російські дрони-камікадзе Ланцет. Тому український танк робить кілька пострілів, а потім відкочується та змінює позицію. Танкісти також розповіли про різницю між виконанням завдань у Харківській та Луганській області з Бахмутом.

"Відмінності диктує зміна тактики дій противника. Приміром, на попередній локації росіяни активно застосовували бронетехніку, часто відбувалися "танкові дуелі" з танками або БМП противника. На Бахмутському напрямку противник бронетехніку практично взагалі не застосовує, більше воює піхотою та артою, часто застосовує ракетні удари і, звичайно ж, авіацію. Ще один помітний факт — тут піхота противника має менше ПТУРів", — каже Костянтин.

[ + – ] Екіпаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Екіпаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Екіпаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Екіпаж Т-64 Фото: АрміяInform [ + – ] Екіпаж Т-64 Фото: АрміяInform

Боєць також продовжує, що зараз немає підстав для "зради". Ситуація під Бахмутом важка, але контрольована.

Нагадаємо, 26 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за добу ЗС РФ втрачають по 500 осіб під Бахмутом.

25 лютого російські пропагандисти заявили, що в районі Бахмута українські військові нібито підірвали дамбу, щоб уповільнити просування окупантів.