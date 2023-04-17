"Сталеві грози": у 3-й ОШБр показали кадри роботи танків по ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Українські танкісти показали взаємодію екіпажів і стрільбу на далекій дистанції.

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Танкісти 3-ї окремої штурмової бригади вдосконалили взаємодію на Бахмутському напрямку. В Telegram підрозділу Збройних сил України 17 квітня опублікували відео.

Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідних цілях у лісосмузі та на пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані.

Українські військові й надалі не полишають намірів утримати Бахмут. Поблизу населеного пункту й у самому місті захисники застосовують гранатомети, а залишки стін від будівель використовують для оборони.

Ситуація в Бахмуті від Генштабу

У вечірньому зведені Генштабу зазначили, що станом на 18:00 17.04.2023 року українські захисники протягом доби відбили понад 50 атак противника на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка. У районі населених пунктів Предтечине й Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Міньківка, Часів Яр, Іванівське, Новодмитрівка, Торецьк Донецької області, а також і сам Бахмут.

Нагадаємо, у Бахмуті найгарячішою точкою залишається центр міста. Як розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко, окупанти не полишають спроб захопити окремі території, закріпитися на залізничному вокзалі та по всій лінії залізничної дороги. Дії українських захисників не дозволяють загарбникам досягти ефективних результатів і вийти на вулицю Ювілейну, на перехрестя Ювілейної та Чайковського, щоб цим перерізати постачання Збройним силам України. На його думку, окупантам не варто розраховувати на досягнення цієї мети.

Також Фокус писав, що танкісти ЗСУ розповіли про роботу під Бахмутом. Екіпажі Т-64 працюють із закритих позицій по окупантах. Безпілотник і українська програма бойового управління "Кропива" допомагають наводити озброєння на цілі. Згодом екіпажі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького працюють на танку Т-64. Стрільба ведеться без візуального підтвердження цілі та із закритих позицій. Військові уражають цілі за допомогою ПЗ "Кропива".

Окрім того, повідомлялось, що бійці 25-ї десантно-штурмової Січеславської бригади 8 лютого розповіли подробиці експлуатації танка Т-72Б3 ЗС РФ. Танкісти підривалися на міні, техніка супроводу отримала пошкодження колеса, але зрештою українські військові змогли евакуювати бойову одиницю та продовжують воювати на ній із червня 2022 року. Захисники змогли запустити танк, але після цього "пригоди" не закінчилися. Танкістам довелося брати його на буксир і вже після цього відправити його в безпечне місце, де надалі вирішувалося питання щодо експлуатації.