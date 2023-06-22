"Вылетали танком на окопы врага": в 30 ОМБр рассказали подробности боев с россиянами (видео)

Под Бахмутом украинские танкисты приближались к вражеским позициям на расстояние от 10 до 50 метров, чтобы поддержать пехоту.

Бойцы танковой роты 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поделились опытом боев с российскими оккупантами. На YouTube-канале АрміяInform опубликовано видео разговора с защитниками.

Военный с позывным "Волк" рассказал, что в Харьковской области захватчики потеряли большое количество тяжелой бронетехники. Он сравнил танки оккупантов с украинской техникой. По словам бойца, часто россияне не обслуживают нормально технику и бросают на поле боя.

"Просто бросили танк и пересели на другой", — рассказал он.

Выяснилось, что танкисты бригады ВСУ часто выезжают на задания. Это бывает по три четыре раза на день. Бой очень зависит от местности. В последнее время на Бахмутском направлении украинские танкисты даже приближались к вражеским позициям на расстояние от 10 до 50 метров, чтобы поддержать нашу пехоту.

"Сразу вылетали танком на окопы противника", — отметил военный с позывным "Волк".

Участие 30-й бригады в войне с Россией

Бойцы 30-й бригады ВСУ с самого начала нападения России на Украину защищают государство от российских захватчиков. Во время войны на востоке Украины бригада в 2014 году вела тяжелые бои в секторе "Д". Вблизи Саур-Могил продолжались тяжелые бои, но подразделение эффективно выполняло задачи и противостояло российским захватчикам.

После вторжения войск РФ в феврале прошлого года подразделение успешно выполняет боевые задачи на разных направлениях. В мае 2022 года 30-я бригада имени князя Константина Острожского нанесла значительные удары по позициям, примерно десяток военных начали хаотично бегать в частном секторе, а также уничтожила склад боеприпасов ВС РФ.

Напомним, 20 июня бойцы 3 ОШБр заявили об успешных действиях в районе Бахмута. Украинские защитники закрепляются на освобожденных территориях и готовят плацдармы для дальнейших наступлений.