"Практически единственная": у Зеленского объяснили, почему дорога через Чонгар так важна (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, украинские защитники "вгрызлись в оборону непосредственно". Параллельно с этим активизируются удары по тыловому обеспечению россиян, в том числе разрыв транспортного сообщения.

Дорога через Чонгар является единственной, которая позволяет снабжать российские войска не только в Запорожской и Херсонской областях, но и далее – в Донецкой и Луганской. Поэтому повреждение Чонгарского моста имеет большое значение с оперативно-военной точки зрения. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире 24 канала в четверг, 22 июня.

"Она вообще является практически единственной, которая позволяет поставлять ту или другую технику для того, чтобы поддерживать определенный уровень обеспечения российских оккупационных группировок как таковых не только в Запорожской и Херсонской областях, но и безусловно до Луганска и Донецка это все идет", – сказал чиновник.

Он также отметил, что с оперативно-военной точки зрения сегодня важно выполнять три вещи.

"Первое – это уничтожать транспортные магистрали. В данном случае мы говорим о конкретных мостах с Крыма. Вторая составляющая – это уничтожать транспортные узлы, которые находятся на оккупированной территории – имеется в виду на континентальной Украине. И третья составляющая – уничтожать оперативные и тактическо-оперативные склады, которые находятся вдоль этой магистрали обеспечения как таковой. Магистрали, я имею в виду в целом все транспортные возможности, которые Россия использует, чтобы поставлять дополнительный ресурс своим группировкам оккупационным", – пояснил Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП рассказал, что на данный момент происходит на фронте.

"То есть сценарно это выглядит следующим образом: идут формирующие операции на разных направлениях, идут тестирующие операции на разных направлениях, идет небольшое продвижение вперед. Уже наши парни вгрызлись в оборону непосредственно, параллельно с этим идет увеличение интенсивности огня по тыловому обеспечению, в том числе разрыв транспортного обеспечения российских оккупационных группировок", – уточнил чиновник.

Напомним, ранее 22 июня пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что что действия украинских защитников нацелены на то, чтобы разрушить логистические маршруты оккупантов, а не на то, чтобы разрушить инфраструктуру.

В этот же день народный депутат Юрий Мысягин опубликовал новые кадры удара по Чонгарскому мосту, который соединяет Крымский полуостров и Херсонскую область. На видео, снятом камерой наблюдения со стороны материковой части Украины, а именно на КПП, можно увидеть, как ракета пролетает в сторону моста, после чего происходит громкий взрыв.