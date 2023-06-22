За убийства детей в Украине: ООН внесла российскую армию в "позорный список", – Reuters

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, он был особенно шокирован большим количеством убитых и покалеченных детей, а также атаками российских военных на школы и больницы.

Организация объединенных наций считает Россию виновной в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. По этой причине Вооруженные силы РФ внесли в "позорный список". Об этом сообщает Reuters.

Информация о внесении России в "позорный список" содержится в докладе Совета безопасности ООН, пишут журналисты.

Отмечается, что солдаты российской армии искалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы.

Кроме того, российские захватчики использовали 91 ребенка в качестве живого щита, сообщается в отчете.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, он был особенно шокирован большим количеством убитых и искалеченных детей, а также атаками российских военных на школы и больницы.

Что за позорный список ООН?

"Позорный список" ООН – инициатива, призванная пристыдить стороны конфликта в надежде подтолкнуть их к принятию мер по защите детей. Туда вносят вооруженные силы различных стран и вооруженные группировки, которые калечат или убивают детей в ходе военных конфликтов.

Напомним, в отчете британской разведки от 22 июня говорится, что в России разработали новую информационную операцию, направленную на то, чтобы оправдать действия президента РФ Владимира Путина, а именно похищение украинских детей у родителей.

13 июня первая леди Елена Зеленская встретилась с детьми, проявившими свой героизм во время войны. В своем Instagram жена президента рассказала о семилетней гимнастке Александре Паскаль, которая потеряла ногу во время обстрела, но продолжила заниматься любимым делом уже с протезом.