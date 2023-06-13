Елена Зеленская встретилась с украинскими детьми-героями (фото, видео)

Жена президента тронула рассказами о детях, проявивших героизм и отвагу.

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Елена Зеленская встретилась с детьми, проявившими свой героизм во время войны. Об этом первая леди рассказала в Instagram.

Начала Зеленская с рассказа о семилетней гимнастке Александре Паскаль.

"После очередного обстрела россиянами Одесской области 7-летняя Александра Паскаль потеряла ножку. А как только пришла в себя за 15 дней в больнице — спросила маму, сможет ли заниматься любимым делом — гимнастикой. Сейчас Саша тренируется и участвует в соревнованиях — на протезе. В планах — представлять нашу страну на мировых аренах", — отметила супруга президента.

Впоследствии первая леди рассказала о 12-летнем Константине Орехове, который после попадания части ракеты в его дом не растерялся и безопасно вывел своих родных.

"10-летняя Никита Савичева из Сумской области спасла из пожара двух младших братиков и сестру. А 12-летний Александр Демьяненко вынес из своей горящей квартиры в Полтаве сестренку", — рассказывает Елена Зеленская.

Елена Зеленская встретилась с детьми-героями

"Дети, которые спасают своих близких. Дети, которые благодаря своему таланту помогают нашим защитникам. Дети, которые не сдаются после страшных ранений. Это все – наши дети-герои, и встреча с ними сегодня была для меня невероятным вдохновением", — призналась первая леди, которая для публичного появления выбрала нежно-бежевый костюм.

Елена Зеленская встретилась с детьми-героями

Напомним, Елена Зеленская стала гостьей на коронации британского монарха Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской с Джастином Трюдо.