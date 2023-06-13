Олена Зеленська зустрілася з українськими дітьми-героями (фото, відео)

Дружина президента зворушила розповідями про дітей, котрі проявили героїзм та відвагу.

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Олена Зеленська зустрілася з дітьми, котрі проявили свій героїзм під час війни. Про це перша леді розповіла в Instagram.

Почала Зеленська з розповіді про семирічну гімнастку Олександру Паскаль.

"Після чергового обстрілу росіянами Одещини 7-річна Олександра Паскаль втратила ніжку. А щойно отямилася за 15 днів у лікарні – спитала маму, чи зможе займатись улюбленою справою – гімнастикою. Нині Саша тренується і бере участь у змаганнях – на протезі. В планах – представляти нашу країну на світових аренах", — зазначила дружина президента.

Згодом перша леді розповіла про 12-річного Костянтина Орєхова, який після влучання частини ракети в його дім не розгубився та безпечно вивів своїх рідних.

"10-річна Нікіта Савічева із Сумщини врятувала з пожежі двох молодших братиків та сестру. А 12-річний Олександр Дем’яненко виніс зі своєї палаючої квартири у Полтаві сестричку", — розповідає Олена Зеленська.

Олена Зеленська зустрілася з дітьми-героями

"Діти, що рятують своїх близьких. Діти, що завдяки своєму таланту допомагають нашим захисникам. Діти, що не здаються після страшних поранень. Це все – наші діти-герої, і зустріч із ними сьогодні була для мене неймовірним натхненням", — зізналася перша леді, яка для заходу обрала ніжно-бежевий костюм.

Олена Зеленська зустрілася з дітьми-героями

Нагадаємо, Олена Зеленська стала гостею на коронації британського монарха Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської з Джастіном Трюдо.