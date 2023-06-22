"Знаем с кем имеем дело": глава Запорожской ОВА высказался о ситуации на ЗАЭС (видео)

Как отмечает Юрий Малашко, военные ВС РФ хранят на ЗАЭС тяжелое вооружение и периодически повреждают высоковольтные линии. Кроме того персонал станции уже второй год фактически удерживается россиянами в качестве заложников.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная. На случай реальной ядерной угрозы властями разработан соответствующий план. Об этом сказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в видеообращении 22 июня.

Чиновник отметил, что самая большая в Европе атомная электростанция сегодня находится в центре внимания из-за ядерного шантажа со стороны государства-оккупанта. Военные ВС РФ хранят на АЭС тяжелое вооружение и периодически повреждают высоковольтные линии обстрелами.

"Вопреки оккупации на данный момент ситуация на ЗАЭС стабильная, радиационный фон в норме, уровень воды в пруде-охладителе в норме. Украинские специалисты на месте", — сказал Малашко.

Глава ОВА подчеркнул, что персонал станции уже второй год фактически удерживается россиянами в качестве заложников. Несмотря на это, люди продолжают работать в сверхсложных условиях, контролируя состояние энергоблоков и обеспечивая их эксплуатацию.

"Мы знаем с кем имеем дело и поэтому готовы к любому развитию событий. Областными властями вместе со всеми профильными службами разработаны соответствующие планы действий и не единожды проводились специальные учения на случай реальной ядерной угрозы", — заявил чиновник.

Малашко также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только информации на украинских официальных ресурсах. По его словам, из-за неправомерных и опасных действий оккупантов весь мир может оказаться под угрозой. Поэтому Украина ждет реальных шагов от международных организаций.

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация может совершить террористический акт на Запорожской АЭС. Эти данные уже переданы партнерам Украины из Европы, Америки, Китая, Бразилии, Индии, арабского мира и стран Африки.

Фокус также писал о том, чем грозит авария на ЗАЭС и какие регионы в опасности. По данным эколога Татьяны Тимочко, площадь радиационного заражения может достичь 2 млн кв. км.