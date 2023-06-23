Пригодились бы Украине: Пентагон выступает за предоставление ВСУ мощных бомб, — СМИ

Представитель Минобороны США Лора Купер выступила в Конгрессе, убеждая политиков предоставить украинским военным кассетные боеприпасы, которые помогли бы ВСУ в контрнаступлении.

В Пентагоне считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Украине и поэтому лоббируют их предоставление ВСУ. Об этом пишет Reuters в четверг, 22 июня.

Военные США считают, что кассетные боеприпасы будут полезны для Украины в борьбе с российскими войсками, но они еще не были одобрены для Киева из-за ограничений Конгресса и опасения союзников.

Эту точку зрения озвучила во время слушаний в Конгрессе заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер.

"Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (кассетные боеприпасы, — ред.) будут особенно полезны против окопов на российских позициях на поле боя", — сказала чиновница, обратившись к конгрессменам.

Купер добавила, что США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также беспокойством относительно единства союзников.

Что собой представляют кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, обычно выпускают большое количество небольших бомб, которые могут без разбора убивать на большой территории, угрожая гражданскому населению.

Кроме того неразорвавшиеся снаряды представляют опасность в течение многих лет после окончания боевых действия на территории страны.

Такие боеприпасы запускаются с земли или сбрасываются на цель бомбоносителем. Во время полета кассетная бомба разбрасывает вокруг себя маленькие снаряды. Они опасны тем, что могут находиться далеко от эпицентра падения бомбы. Их трудно заметить в густой траве.

Кроме того суббоеприпасы не взрываются все сразу. Некоторое количество детонирует только тогда, когда человек по неосторожности наступает на нее или пытается взять в руки, чтобы рассмотреть.

Так выглядит кассетная бомба

Напомним, 18 февраля 2023 года Фокус писал о том, какое вооружение могла просить украинская сторона у США во время встречи в формате "Рамштайн". По словам эксперта, с которым пообщались журналисты, речь шла о боеприпасах для артиллерийских систем 155 мм, конвенционном оружии, разработанном в США.

А 22 марта СМИ писали о том, что республиканцы в Конгрессе США призвали Байдена передать Украине кассетные боеприпасы DPICM. Политики от Республиканской партии США считают, что нежелание Белого Дома передавать такие снаряды и другую помощь "отображается на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине".