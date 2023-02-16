Украина в Рамштайне могла просить DPICM — кассетные боеприпасы времен "холодной войны", — эксперт

Речь идет о боеприпасах для артиллерийских систем 155 мм, конвенционном оружии, разработанном в США.

Related video

Предоставление Украине кассетных боеприпасов времен "холодной войны" DPICM могло бы привести к увеличению показателей потерь среди российских оккупантов. Об этом Фокусу рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Ранее они не поставлялись Украине, хотя в условиях массированного применения противником живой силы могли быть очень эффективными против пехоты. Могли бы увеличить показатели потерь противника. Эти боеприпасы были разработаны НАТО для противодействия советским массированным наступлениям, они взрываются над скоплениями живой силы и техники противника и, в отличие от обычных боеприпасов, имеют радиус до 100 метров. Если в сводках появится цифра не 1000 уничтоженных россиян в сутки, а 5000 – это существенно могло бы деморализовать противника", — рассказал он.

В то же время Рябых уточнил, что у подобных снарядов есть одна проблема.

"Единственная проблема – подобные боеприпасы долгое время находятся на складах, и часть может не взрываться, а создавать опасность для последующего взрыва, когда рядом будут гражданские. Хотя, если смотреть на происходящее в районе Бахмута и Соледара, то там уже настолько минноопасно, что работать над разминированием потом будет необходимо очень долго", — рзеюмировал он.

Детальнее о том, что Украина могла получить от нового Рамштайна, вы можете прочитать в нашей новой статье: "Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна".

Напомним, после встречи в формате "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не о всех договоренностях можно говорить публично – "значительную часть следует оставить за закрытыми дверями".