Україна в Рамштайні могла просити DPICM — касетні боєприпаси часів "холодної війни", — експерт

Йдеться про боєприпаси для артилерійських систем 155 мм, конвенційну зброю, розроблену в США.

Related video

Надання Україні касетних боєприпасів часів холодної війни DPICM могло б призвести до збільшення показників втрат серед російських окупантів. Про це Фокус розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Раніше вони не постачалися Україні, хоча в умовах масованого застосування противником живої сили могли бути дуже ефективними проти піхоти. Могли б збільшити показники втрат противника. Ці боєприпаси розроблені НАТО для протидії радянським масованим наступам, вони вибухають над скупченнями живої сили та техніки супротивника та, на відміну від звичайних боєприпасів, мають радіус до 100 м. Якщо у зведеннях з'явиться цифра не 1000 знищених росіян на добу, а 5000 – це суттєво могло б деморалізувати супротивника", — розповів він.

Водночас Рябих уточнив, що такі снаряди мають одну проблему.

"Єдина проблема – такі боєприпаси довгий час перебувають на складах, і частина може не вибухати, а створювати небезпеку для подальшого вибуху, коли поряд будуть цивільні. Хоча, якщо дивитися на те, що відбувається в районі Бахмута та Соледара, то там уже настільки міннонебезпечно, що працювати над розмінуванням потім буде потрібно дуже довго", — сказав він.

Детальніше про те, що Україна могла отримати від нового Рамштайну, ви можете прочитати у нашій новій статті: "Зброя для контрнаступу. Чого не вистачає Україні для перемоги — секретні сигнали з Рамштайну".

Нагадаємо, після зустрічі у форматі "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський заявив, що не про всі домовленості можна говорити публічно — "значну частину слід залишити за зачиненими дверима".